OnePlus Nord CE 2: con QUEST'OFFERTA è il mid-range giusto da comprare oggi

Se state cercando un ottimo smartphone di fascia media da regalare (o da regalarvi) in questo periodo di Natale 2022, tra le tante opzioni disponibili, Amazon potrebbe avere l‘offerta giusta. In questo momento, infatti, il OnePlus Nord CE 2 è proposto al prezzo scontato di 262 euro invece di 359 euro.

L’offerta riguarda la versione con 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage dello smartphone che viene proposto allo stesso prezzo del Black Friday e, in più, con la possibilità di acquisto in 5 rate mensili da 52 euro, senza interessi. Il modello in offerta presenta la colorazione Grey Mirror.

OnePlus Nord CE 2: il mid-range completo è in offerta su Amazon

Grazie ad una scheda tecnica completa, OnePlus Nord CE 2 ha tutte le carte in regola per essere lo smartphone giusto da acquistare nella fascia media. Lo smartphone può contare su di un display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 90 Hz.

A gestire il funzionamento dello smartphone troviamo il SoC MediaTek Dimensity 900 5G supportato da 8 GB di memoria RAM, 128 GB di storage e da una batteria da 4.500 mAh. C’è il supporto alla ricarica rapida da 65 W.

Da segnalare anche un comparto fotografico completo, con tripla fotocamera con sensore principale da 64 Megapixel, e la presenza anche di un jack audio oltre che del supporto Dual SIM. Il sistema operativo è Android 12.

OnePlus Nord CE 2 è disponibile in offerta su Amazon al prezzo scontato di 262 euro invece di 359 euro oppure con pagamento in 5 rate da 52 euro. Si tratta dell’offerta giusta per poter accedere ad uno smartphone completo e performante, in grado di offrire ottime prestazioni sotto tutti i punti di vista.

L’offerta è a tempo limitato e può essere sfruttata dal link qui di seguito.

