OnePlus Nord CE 2: a QUESTO PREZZO su Amazon NON HA RIVALI (anche in 5 rate)

È il momento giusto per cambiare smartphone, acquistando un modello completo a meno di 300 euro: con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile portarsi a casa l’ottimo OnePlus Nord CE 2 al prezzo scontato di 249 euro invece di 359 euro. È anche possibile optare per il pagamento in 5 rate mensili senza interessi.

L’offerta riguarda la variante da 8 GB di RAM e 128 GB di storage dello smartphone, vero e proprio riferimento della fascia media per la gamma OnePlus con l’ottimo SoC MediaTek Dimensity 900, un display AMOLED di alta qualità e specifiche complete. L’offerta è disponibile per un periodo di tempo limitato, tramite il link qui di sotto.

OnePlus Nord CE 2: lo smartphone da comprare della fascia media

Il OnePlus Nord CE 2 può contare su di una scheda tecnica completa e senza carenze. Lo smartphone si basa sul SoC MediaTek Dimensity 900 che viene supportato da 8 GB di memoria RAM, 128 GB di storage e da una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 65 W.

Tra le specifiche c’è spazio anche per un display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate di 90 Hz e vetro Gorilla Glass 5. Lo smartphone presenta una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 Megapixel ed un sensore di impronte sotto al display.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il OnePlus Nord CE 2 al prezzo scontato di 249 euro invece di 359 euro oppure in 5 rate senza interessi. L’offerta riguarda la variante 8/128 GB dello smartphone. La promozione è valida per un periodo di tempo limitato, tramite il link qui di sotto.

