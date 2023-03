OnePlus Nord CE 2: a QUESTO PREZZO è il mid-range da comprare (-95€)

Per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone di fascia media completo e veloce c’è ora la possibilità di sfruttare una nuova offerta Amazon dedicata all’ottimo OnePlus Nord CE 2. Lo smartphone di casa OnePlus è disponibile al prezzo scontato di 264 euro invece di 359 euro. Si tratta di un taglio di prezzo netto che fa la differenza, rendendo il mid-range di OnePlus uno dei best buy in questa fascia di prezzo.

La scheda tecnica di OnePlus Nord CE 2 è completa: c’è il chip MediaTek Dimensity 900, garanzia di ottime prestazioni, che viene supportato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Per accedere all’offerta, disponibile solo per un periodo di tempo limitato, è possibile seguire il link qui di sotto.

OnePlus Nord CE 2: con quest'offerta di Amazon è da prendere subito

Il OnePlus Nord CE 2 è uno dei migliori mid-range sul mercato. Lo smartphone può contare sul SoC MediaTek Dimensity 900 che garantisce ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo oltre al supporto al 5G. Tra le specifiche troviamo anche 8 GB di RAM e 128 GB di storage oltre che una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 65 W.

Da segnalare anche una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 64 Megapixel. Il display è un Fluid AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. Il sistema operativo è Android 13 con garanzia di un supporto di lunga durata nel corso del prossimo futuro.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il OnePlus Nord CE 2 al prezzo scontato di 264 euro invece di 359 euro. Per sfruttare subito l’offerta è disponibile il link qui di sotto.

