OnePlus Nord CE 2 5G si aggiorna: ecco finalmente Android 12

Mentre il nuovissimo OnePlus Nord 20 SE rappresenta la nuova soluzione economica del colosso cinese per i tanti utenti alla ricerca di un device economico e con una scheda tecnica equilibrata, il team di sviluppo della OxygenOS è impegnato nel rilascio del tanto atteso aggiornamento ad Android 12 per il valido medio gamma OnePlus Nord CE 2 5G.

In base alle prime informazioni pubblicate in rete in queste ore, infatti, scopriamo che il firmware C.05 introduce un gran numero di novità che vanno a migliorare e modificare l’aspetto della UI, della modalità scura e non solo.

OnePlus Nord 2 CE 5G si aggiorna con il tanto atteso Android 12 e la OxygenOS 12

Ecco le novità più importanti di questo aggiornamento:

Sistema Ottimizzazione del design delle icone Ottimizzazione della funzione AI System Booster 2.1 per rendere l’OS più fluido Ottimizzazione degli algoritmi di riconoscimento del volto

Modalità scura Introduzione di tre livelli di personalizzazione della modalità scura

Galleria Introduzione di un nuovo layout e del supporto al riconoscimento degli scatti migliori

Canvas AoD Introduzione di nuovi stili per personalizzazione il design dell’Always-on Display



Lanciato a febbraio di quest’anno con a bordo Android 11 e la OxygenOS 11.3, ricordiamo che OnePlus Nord CE 2 5G riceverà un altro aggiornamento OS; secondo le policy di OnePlus, infatti, il medio gamma riceverà due aggiornamenti software (Android 12 e Android 13) e fino a tre anni di patch di sicurezza.

