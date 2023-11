OnePlus Nord 5G da 256GB di memoria in SCONTO di 123€

Hai bisogno di uno smartphone che garantisca ottime performance ma senza spendere un capitale? Allora sono certo che sarai felice di conoscere questa promozione. Se corri su Amazon, prima che il Black Friday finisca, puoi mettere nel tuo carrello OnePlus Nord 5G a soli 219,90 euro, anziché 342,94 euro.

Con lo sconto del 36% oggi, e solo fino alla mezzanotte, risparmi 123 euro sul totale. Ma le occasioni non sono finite qui. Infatti questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 43,98 euro al mese per 5 mesi senza interessi.

OnePlus Nord 5G a prezzo regalo ancora per poco

Non c’è dubbio che il prezzo di questo smartphone è davvero a terra, per cui andiamo ad analizzare le caratteristiche per vedere se fanno al caso tuo:

Performance: oltre all’ottimo processore Qualcomm Snapdragon 765G avrai ben 12 GB di RAM che danno un bel incremento alla velocità. E poi in questa versione potrai archiviare quello che vuoi con i ben 256 GB di memoria .

oltre all’ottimo processore avrai ben che danno un bel incremento alla velocità. E poi in questa versione potrai archiviare quello che vuoi con i ben . Fotocamera: ha un sistema di fotocamere eccellenti con un sensore posteriore principale da 48 MP e uno frontale da 32 MP.

Design: ha un display AMOLED da 6,44 pollici con refresh rate a 90 Hz e monta una batteria da 4.100 mAh che dura a lungo. Inoltre ha una ricarica veloce da solli 30 minuti.

Insomma è un vero portento e ha un rapporto qualità prezzo eccellente. Quindi avvaliti delle offerte del Black Friday e metti le mani sul tuo OnePlus Nord 5G a soli 219,90 euro, anziché 342,94 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.