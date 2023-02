OnePlus Nord 3 sta arrivando, ma il 2T è in super sconto su Amazon

In queste ore è trapelata online la scheda tecnica completa del nuovo midrange premium OnePlus Nord 3. In attesa del nuovo modello, vi consigliamo il meraviglioso OnePlus Nord 2T 5G (il modello precedente), scontato e disponibile a soli 333,65€ (offerta a tempo limitata).

OnePlus Nord 3: cosa ci aspettiamo?

Dopo aver visto OnePlus 11 (da noi) e anche il OnePlus 11R (in alcuni mercati selezionati), ora l’OEM cinese di Pete Lau si sta preparando per lanciare un nuovo incredibile smartphone di fascia media. Stiamo parlando del OnePlus Nord 3, il midrange più atteso dai fan del marchio. Ci saranno importanti features e tecnologie sotto la scocca che lo renderanno più simile ad un top di gamma che ad un terminale di fascia media.

Come ben sappiamo, Nord 3 sarà l’erede del Nord 2; avrà un prezzo competitivo e caratteristiche top: chipset performante, schermo risoluto AMOLED, fotocamere assurde e ricarica veloce. Secondo OnLeaks poi, apprendiamo nello specifico che avrà uno schermo FullHD+ con refresh rate di 120 Hz, un processore Dumensity 9000 di MediaTel costruito a 4 nanometri e una GPU ARM di Mali (la G710) integrato. Arriverà con RAM da 8 o 16 GB, coadiuvata poi da uno storage di 128 o 256 GB.

Fotograficamente parlando, troveremo una selfiecam da 16 mpx, una capra principale da 50 megapixel, un’ultrawide da 8 Mpx e un macro da 2 Mpx.

Per quanto concerne la ricarica invece, sappiamo che sarà una SuperVooc da 80W per una batteria da 5000 mAh. Non sappiamo però se ci sarà il solito selettore per l’audio.

Come detto, nell’attesa noi vi consigliamo il Nord 2T, un midrange eccezionale che costa solo 333,65€ al posto di 409,00€. Le spese di spedizione sono comprese nel prezzo e la consegna sarà celere. In pochissimi giorni sarà a casa vostra, senza che voi dobbiate sborsare un singolo centesimo in più. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili su Amazon.

