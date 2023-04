OnePlus Nord 3 in arrivo: ecco come sarà

Dopo avere scoperto OnePlus Nord CE 3 Lite 5G nei suoi pregi e difetti, con una prova completa in anteprima, è il momento di voltare lo sguardo verso il futuro della linea di fascia media proposta dalla società cinese. Nello specifico, nel corso delle prossime settimane molto probabilmente assisteremo al lancio di OnePlus Nord 3, il “flagship killer” proposto annualmente dal gigante di Pete Lau. Andiamo alla scoperta delle sue possibile specifiche tecniche grazie ai tipster del settore.

Con il rinomato e affidabile leaker Yogesh Brar, attivo su Twitter come da sua prassi, possiamo dunque scoprire le possibili caratteristiche tecniche chiave di OnePlus Nord 3.

OnePlus has started testing Nord 3 in India and global markets.

Something many of you have been waiting for.

Launch window: 6-8 weeks from now

Specs:

– 6.7" 1.5K AMOLED, 120Hz

– MediaTek Dimensity 9000

– 64+8+2MP rear

– 16MP selfie

– 5,000mAh battery, 80W

Price: ₹30-40k

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) April 13, 2023