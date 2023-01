OnePlus Nord 3 è in cantiere: debutto imminente?

Il nuovo OnePlus Nord 3 potrebbe essere veramente già in cantiere; il suo debutto dovrebbe essere imminente e il suo nome in codice pare che sia “Larry”.

Sappiamo che oramai la compagnia di Pete Lau presenta smartphone di fascia alta e soluzioni di fascia media; delle volte ha anche portato in commercio budget phone molto economici. Oltre a tutti i prodotti più banali, ci sono i classici Nord che sono sempre ben visti dall’utenza e molto apprezzati. Inoltre sono richiestissimi da un grande pubblico variegato. Ora scopriamo che presto la line-up Nord vedrà l’arrivo di un nuovo gadget all’orizzonte.

OnePlus Nord 3: cosa sappiamo ad oggi?

Stando a quanto si evince da un nuovo rapporto, sembra che l’OEM cinese di Pete Lau stiano lavorando ad un nuovo smartphone di fascia media chiamato OnePlus Nord 3; questo ha il nome in codice “Larry” e oggi leggiamo che entrerà presto nella produzione di massa. Il lancio sarà imminente, anche se in molti ipotizzano un annuncio estivo come da tradizione.

Non conosciamo tutti i dettagli, ma ci aspettiamo un debutto imminente. Giusto per fare un esempio, il Nord 2T, ad esempio, è stato l’ultimo telefono della serie (oggi si trova in super sconto su Amazon a 409,00€ con spese di spedizione incluse). Partiamo dalla disamina dell’estetica: presenta uno schermo AMOLED da ben 6,43 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate di 90 Hz e dispone del processore Dimensity 1300 di MediaTek sotto la scocca. Posteriormente abbiamo tre ottiche con sensore principale Sony IMX766.

Per il nuovo modello abbiamo ragione di credere che l’azienda opterà per un nuovo processore di MediaTek più evoluto e meno esoso in termini energetici. Il telefono dovrebbe ricevere un boost anche al reparto fotografico e infine, potrebbe esserci anche un nuovo design. Ovviamente sono solo rumors, vi invitiamo a prenderli con “un pizzico di sale”.

