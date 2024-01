OnePlus Nord 2T: SUPER sconto del 14% su Amazon

Se sei alla ricerca di un telefono che offre prestazioni flagship senza svuotare il tuo portafoglio, il OnePlus Nord 2T è la scelta perfetta. Oggi, su Amazon, puoi approfittare di uno sconto speciale del 14%, rendendo questo dispositivo di fascia media ancora più allettante. Non perdere tempo e acquistalo al prezzo vantaggioso di soli 439,99 euro, anziché 509,00 euro.

OnePlus Nord 2T: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

La fotocamera di questo smartphone è davvero impressionante. Con una fotocamera principale da 50 MP dotata del sensore Sony IMX766 e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), il Nord 2T cattura dettagli nitidi e colori vibranti. La fotocamera grandangolare da 8 MP con un ampio angolo di 120° e l’obiettivo mono da 2 MP assicurano scatti versatili in qualsiasi situazione luminosa, con una capacità di assorbire fino al 56% in più di luce per risultati straordinari anche in condizioni di scarsa illuminazione.

L’esperienza visiva è elevata grazie al display AMOLED da 6,43″ con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e risoluzione FHD+. Goditi un’eccezionale fluidità nelle tue attività quotidiane e apprezza i dettagli cristallini durante le maratone su Amazon Prime, Hulu e YouTube, supportate anche da HDR10+.

La fotocamera anteriore da 32 MP, con un algoritmo di deblurring basato sull’intelligenza artificiale, garantisce selfie impeccabili anche in movimento. Non preoccuparti delle vibrazioni, il Nord 2T si occupa di mantenerli nitidi e chiari.

La funzionalità di ricarica SUPERVOOC a 80 W è un vero e proprio game changer. In soli 15 minuti, puoi ottenere un giorno intero di autonomia grazie alla batteria da 4500 mAh. Un aumento del 120% nella velocità di ricarica rispetto al suo predecessore rende il Nord 2T un compagno affidabile per la tua vita frenetica.

Il chipset MediaTek Dimensity 1300 abilita il supporto 5G e potenzia le prestazioni, dal gaming alla grafica e alla velocità delle app, grazie all’innovativo HyperEngine 5.0 di MediaTek. Non lasciarti sfuggire questa occasione di possedere un dispositivo che offre tutto ciò di cui hai bisogno senza compromessi. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo speciale di soli 439,99 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.