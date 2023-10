OnePlus Nord 2T: meno di 350€ per il mediogamma più venduto su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di fascia media veramente interessante per quel che offre; si tratta di uno dei dispositivi midrange più venduti all’interno di Amazon. Ci riferiamo, ovviamente, a OnePlus Nord 2T 5G che si porterà a casa con un costo sensazionale: solo 349,88€, spese di spedizione incluse. Il modello in questione poi, vanta 12 GB di RAM, 256 GB di storage interno e presenta una batteria capiente con ricarica SuperVOOC da 80W. Il charger è incluso in confezione e il telefono è in colorazione Grey Shadow. Non dimenticate che, anche se costa poco, fa delle foto stupende grazie a tre fotocamere presenti sulla back cover, coadiuvate dall’intelligenza artificiale. Siate veloci, dunque, non sappiamo quante scorte siano disponibili oggi sul noto portale di e-commerce e quanto durerà ancora la promo dedicata.

OnePlus Nord 2T 5G: il midrange da comprare oggi

Il modello in questione vanta una main camera da 50 Megapixel Sony IMX766 con OIS, il che significa che gli scatti e i video risulteranno sempre perfetti in ogni condizione di luce. C’è poi una lente ultrawide da 8 Megapixel con angolo di visuale da 120 gradi perfetta per le immagini più creative. Non dimentichiamo l’ottima selfiecam da 32 Mpx per videocall in alta qualità in ogni contesto (è lo stesso obiettivo che troviamo in OnePlus 10 Pro, per intenderci).

Lo schermo è un pannello di fascia alta, un’unità AMOLED da 6,43″ con refresh rate da 90 Hz e risoluzione FullHD+. Non manca il supporto all’HDR10+ per la visualizzazione dei contenuti multimediali. La batteria è super performante: c’è una cella energetica da 4500 mAh con fast charge via cavo SuperVOOC da 80W e infine, il processore è l’ottimo MediaTek Dimensity 1300 con modem 5G per navigare alla velocità della luce. A soli 349,88€ questo OnePlus Nord 2T 5G è da comprare al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.