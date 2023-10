OnePlus Nord 2T è tuo a 279€: FOLLIA della Festa delle Offerte Prime

La Festa delle Offerte Prime è la migliore occasione da diverso tempo questa parte per acquistare l’ottimo mediogamma OnePlus Nord 2T 5G a un prezzo davvero conveniente con questa offerta di Amazon. Sfruttando lo scioccante sconto immediato del 32%, infatti, il terminale Android del colosso cinese può essere tuo al prezzo finale di appena 279€ – parliamo di un risparmio complessivo di ben 129€.

Bello e con un design minimal tanto amato dai più giovani, il device a marchio OnePlus è pronto a soddisfare le tue più sfrenate esigenze personali grazie alla sua scheda tecnica di tutto rispetto.

Prezzo super conveniente su Amazon per il OnePlus Nord 2T 5G (-32%)

Nonostante il crollo di prezzo del 32%, infatti, OnePlus Nord 2T 5G vanta un bel pannello AMOLED da 6.43 pollici super smooth a 90Hz per animazioni sempre fluide, mentre sotto il cofano una mega batteria da 4500 mAh sfrutta l’incredibile ricarica rapida da 80W per offrirti un giorno intero di utilizzo dopo appena 15 minuti di ricarica.

Alimentato da un potente processore octa core e 8 GB di velocissima RAM, il terminale Android è pronto a sorprenderti fin da subito con il suo comparto fotografico multiplo posteriore capeggiato dal sensore principale da 50MP con OIS per scatti e video a super risoluzione.

Inutile girarci intorno: prendi al volo questa stupenda offerta di Amazon per il mediogamma Android a marchio OnePlus. Se lo acquisti oggi in occasione della Festa delle Offerte Prime, il telefono ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.