OnePlus Nord 2T con lo sconto FOLLE del 20% su Amazon: IMPERDIBILE

Se state cercando uno smartphone di fascia media che costi poco ma che offra performance di alto profilo, abbiamo la soluzione perfetta per voi. Stiamo parlando del meraviglioso OnePlus Nord 2T 5G, un dispositivo eccellente che costa solo 329,00€ grazie agli sconti di Amazon ma che in realtà dovrebbe avere un prezzo di listino di 409,00€. Capite bene che si risparmia il 20% sul valore iniziale, una cifra sicuramente non da poco che vi farà risparmiare diverse decine di euro.

OnePlus Nord 2T 5G: impossibile non comprarlo a questo prezzo

Fra le altre cose, dobbiamo ricordarvi che si tratta di un telefono venduto e spedito da Amazon, pertanto godrà di una serie di vantaggi non da poco. In primo luogo citiamo le spese di spedizione gratuite comprese nel prezzo. In seconda istanza invece, c’è la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Sarà altresì possibile farsi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

Come non segnalare i due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Dulcis in fundo, c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto del prodotto e si può dilazionare l’importo del telefono in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale. Se siete interessati a comprarlo, fate presto.

Questo è un super top di gamma con fotocamera principale da 50 megapixel Sony IMX766 e OIS, coadiuvato da una lente da 120° da 8 Mpx e da un altro obiettivo da 2 Mpx. Anteriormente c’è una selfiecam da 32 Mpx, la stessa camera che troviamo nel top di gamma OnePlus 10 Pro. Lo schermo è un meraviglioso pannello da 6,43″ FHD+ da 90 Hz e il chip interno è un potente Dimensity 1300 di MediaTek. A 329,00€ è da comprare subito. Fate presto se siete interessati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.