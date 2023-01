OnePlus Nord 2T: a QUESTO PREZZO è il MIGLIORE della fascia media

Il OnePlus Nord 2T diventa sempre più conveniente ed oggi rappresenta una delle migliori opzioni per chi è alla ricerca del miglior smartphone di fascia media sul mercato. Con la nuova offerta Amazon, infatti, il mid-range di OnePlus è disponibile al prezzo scontato di 329 euro invece di 409 euro con un taglio di prezzo di 80 euro riservato alla versione 8/128 GB. Da notare che è possibile acquistare lo smartphone anche in 5 rate mensili da 65 euro. Per sfruttare l’offerta è disponibile il link qui di seguito:

OnePlus Nord 2T: è il mid-range da comprare con quest’offerta

Il OnePlus Nord 2T, in questo momento, è la scelta giusta per chi è alla ricerca del miglior smartphone di fascia media sul mercato. La scheda tecnica del dispositivo è tra le più complete di questa fascia di prezzo. Troviamo, infatti, l’ottimo SoC MediaTek Dimensity 1300, supportato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre che da una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 80 W.

Da segnalare anche la presenza di un display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. Il OnePlus Nord 2T presenta anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel. Lato software troviamo Android 13 con supporto di lunga durata.

La nuova offerta Amazon dedicata all’OnePlus Nord 2T rende lo smartphone ancora più conveniente. Attualmente, infatti, è possibile acquistare il dispositivo al prezzo scontato di 329 euro invece di 409 euro oppure in 5 rate da 65 euro, senza interessi e costi aggiuntivi. L’offerta è valida per un periodo di tempo limitato ed è accessibile dal link qui di sotto.

