OnePlus Nord 2T 5G: midrange TOP dal prezzo LOW-COST

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di fascia media che costa pochissimo su Amazon grazie agli sconti del giorno. Parliamo di uno dei prodotti più venduti ed apprezzati all’interno del mercato della telefonia mobile, realizzato con cura da un brand che si è sempre distinto nel panorama dei top di gamma. Ci riferiamo, ovviamente, al fantastico OnePlus Nord 2T 5G, un gadget che non ha certo bisogno di presentazioni ma che viene venduto e spedito dal noto portale di e-commerce ad un prezzo stracciato: solo 399,70€, spese di spedizione incluse. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promozione dedicata: a questa cifra è un vero best buy.

OnePlus Nord 2T 5G: un mediogamma incredibile che costa pochissimo

Il meraviglioso Nord 2T 5G dispone di ben 12 GB di memoria RAM così avrete accesso ad un multitasking sempre fluido e privo di lag; in poche parole potrete aprire più app in contemporanea senza che il sistema che le debba ricaricare ogni volta da zero. Con questo smartphone si può fare di tutto, anche perché dispone di un processore MediaTek Dimensity 1300 coadiuvato da un modem 5G che assicura prestazioni al top in ogni contesto. Va benissimo per il gaming da mobile ma anche per le applicazioni più impegnative per l’editing video (CapCut, ad esempio) ed è ottimo anche per la gestione dei social network.

C’è una batteria capiente da 4500 mAh che assicura un giorno di utilizzo intenso con una singola carica e si ricarica in un lampo con la tecnologia SuperVOOC da 80W proprietaria di OnePlus: passerà dallo 0 al 100% in pochissimi minuti. Come non citare lo schermo AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 90 Hz, perfetto per la visualizzazione dei contenuti multimediali e per la visione di film e serie TV sulle varie piattaforme di streaming video. Dulcis in fundo, c’è un comparto fotografico degno di nota con sensore principale Sony IMX766 con OIS al seguito. A soli 399,70€ questo OnePlus Nord 2T 5G è un vero best buy, non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.