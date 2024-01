OnePlus Nord 2T 5G: il mediogamma da comprare OGGI su Amazon

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone di fascia media che sia potente, elegante, raffinato ma anche super conveniente, il meraviglioso OnePlus Nord 2T 5G è ciò che farà al caso tuo. Nello specifico, oggi su Amazon, puoi portare a casa questo terminale nella sua configurazione con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna al prezzo sensazionale di soli 439,99€, anziché 509,00€. Approfitta di questa offerta imperdibile, anche perché l’IVA è inclusa e le spese di spedizione saranno quindi comprese. Non lasciartelo sfuggire, il modello in questione poi, è quello in colorazione “Grey Shadow”.

OnePlus Nord 2T 5G: ecco perché devi comprarlo

Partiamo dal principio; il OnePlus Nord 2T 5G è alimentato dal potente processore MediaTek Dimensity 1200-AI, un chip che garantisce prestazioni veloci e fluide con qualsiasi applicazione. Inoltre, grazie al supporto delle reti 5G, sarai sempre connesso alla rete più avanzata, godendo di download rapidi, streaming senza interruzioni e una navigazione sempre fluida e priva di lag. Inoltre, ci sono ben 12 GB di RAM così avrai un multitasking avanzatissimo per eseguire le tue app alla velocità della luce. Con 256 GB di memoria interna invece, avrai sempre tanto spazio a tua disposizione per archiviare file, foto, video e canzoni.

Non manca un pannello Fluid AMOLED da 6.43 pollici che vanta colori vibranti, un contrasto elevato e ha perfino la frequenza di aggiornamento di 90 Hz; è eccellente in ogni ambito e in ogni aspetto. La tripla fotocamera posteriore del telefono poi, con il suo sensore principale da 50 MP, riesce a catturare immagini pazzesche e gira video in risoluzioni elevatissime. Dulcis in fundo, c’è una batteria capiente e generosa da oltre 4500 mAh che si ricarica con la SuperVOOC da 80W, così passerai in pochi minuti dallo 0 al 100% e sarai pronto a vivere la tua giornata senza preoccupazioni.

Ha un design elegante e finiture di alta qualità così non passerà inosservato. È sottile e leggero e dona una sensazione premium; è il compagno perfetto per chi cerca un dispositivo che si distinguo dalla massa. A soli 439,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, non puoi proprio lasciarti sfuggire il OnePlus Nord 2T 5G.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.