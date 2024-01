OnePlus Nord 2T 5G: il mediogamma che devi comprare ADESSO

Sei alla ricerca di uno smartphone di fascia media che sia però potente, che abbia un design mozzafiato e un comparto fotografico degno di nota? Bene: il OnePlus Nord 2T 5G sarà sicuramente una scelta incredibile per te, e ti offrirà un mix equilibrato di funzionalità di alto livello a un prezzo sorprendentemente accessibile di soli 326,38€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciartelo sfuggire e corri a prenderlo adesso, visto che è in sconto. Questa è una promo veramente spettacolare, anche perché il terminale dispone di 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna ed è in colorazione “Jade Fog”.

OnePlus Nord 2T 5G: il mediogamma da comprare oggi

Sotto la scocca del OnePlus Nord 2T 5G batte un processore potente, un chip che ti assicurerà una risposta rapida alle tue esigenze quotidiane. Parliamo del SoC octa-core MediaTek Dimensity 1200-AI, che rende il device potente al punto giusto, perfetto per le applicazioni più esigenti e per i giochi graficamente intensi.

Uno degli aspetti più interessanti del terminale è la sua compatibilità con la rete 5G. Questo significa che potrai godere di velocità di connessione ultra-rapide, avrai uno streaming senza buffering e download fulminei; la tua esperienza online salirà ad un livello superiore. Il display AMOLED è da 6,43 pollici e ti offrirà colori vibranti e dettagli nitidi, così potrai vedere di foto, video e contenuti online senza il minimo problema. Ottimo poi il refresh rate da 90 Hz che ti promette una scorrevolezza pazzesca durante lo scorrimento e la navigazione, mentre la risoluzione Full HD+ è in grado di fornire una qualità visiva straordinaria.

Posteriormente abbiamo una tripla fotocamera posteriore da 50 MP, 8 MP e 2 MP che cattura immagini sorprendenti anche al buio e realizza video splendidi in ogni contesto. Con un prezzo di soli 326,38€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, questo OnePlus Nord 2T 5G offre un rapporto qualità-prezzo straordinario.

