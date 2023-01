OnePlus Nord 2T 5G: che AFFARE a questo prezzo

Se state cercando un buon telefono di fascia media, che non costi troppo, performante, con un ottimo design, dotato di tecnologie all’avanguardia, abbiamo la soluzione perfetta che farà al caso vostro. Parliamo del potentissimo midrange OnePlus Nord 2T 5G, un’ammiraglia dal prezzo contenuto che si trova anche in sconto all’incredibile prezzo di soli 369,00€ al posto di 409,00€ grazie ad Amazon.

Le spese di spedizione sono gratuite e comprese nel costo del terminale, la consegna è immediata (in pochissimi giorni sarà a casa vostra) e c’è perfino la possibilità di dilazionare l’importo del prodotto in comode rate con il servizio di Cofidis o con il sistema interno ad Amazon. Approfittate poi della garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Infine, citiamo la possibilità di restituire il gadget entro un mese dall’acquisto.

OnePlus Nord 2T 5G: Best Buy dal prezzo low-cost

Vediamo ora le caratteristiche del telefono: ci sono 8 GB di memoria RAM che rendono il multitasking veloce e reattivo come non mai, ma non solo. Lo storage minimo è di 128 GB, più che necessari per archiviare file, foto, video e canzoni, oltre che per installare app e giochi. Il processore è perfetto per i giochi MediaTek Dimensity 1300 e modem 5G al seguito. La batteria è da 4500 mAh ma la ricarica è rapidissima; grazie agli 80W il telefono sarà pronto all’uso per tantissime ore… in pochissimi minuti.

La main camera è una lente con sensore Sony IMX766 con OIS, coadiuvata da un’ultrawide da 8 Mpx da 120° e da un obiettivo da 2 Mega. Anteriormente c’è una selfiecam da 32 Mpx con intelligenza artificiale al seguito. Il display è da 6,43″ con refresh rate da 90 Hz e risoluzione FullHD+ e supporto HDR10+. Al costo di 369,00€ è da comprare al volo.

