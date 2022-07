OnePlus NORD, 256 GB di memoria, due SIM e ricarica RAPIDISSIMA (-160€)

Tra gli smartphone dal prezzo medio basso che puoi portarti a casa, sicuramente OnePlus NORD non puoi non prenderlo in considerazione. E’ un prodottino unico nel suo genere e da utilizzare è una vera fantasia. Unico nel suo genere, ora che è in promozione è persino un vero successo.

Infatti su Amazon puoi godere di ben centosessanta euro di sconto per pagarlo appena 339,29€. Se lo vuoi, non perdere tempo. Puoi pagare in un’unica soluzione, con le 5 rate mensili di Amazon senza costi aggiuntivi o con finanziamento a Tasso Zero.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

OnePlus Nord: che te lo dico a fare, è spettacolare

Perfetto in termini di dimensioni, in mano ci sta una meraviglia e lo puoi utilizzare dalla mattina alla sera senza problemi. Uno smartphone che davvero non ti impone limiti e che si adatta ad ogni genere di utente. Quindi se stavi cercando un prodotto perfetto anche per mamma e papà: questo è perfetto.

Il display ampio ha una risoluzione avanzata e colori che splendono di luce propria. Praticamente per app, social, gaming mobile e streaming è una meraviglia. Conta che passi ore e ore a gustarti qualunque funzione tu voglia. In fin dei conti la batteria è portentosa e con la ricarica rapida da 30T portarlo al massimo è questione di minuti.

Fotocamera? Non lascia a desiderare, la quad camera ti fa scattare in definizione eccellente in qualsiasi situazione ambientale. E che te lo dico a fare, i selfie vengono a regola d’arte.

Insomma, Dual SIM e 256 GB di memoria per non aver bisogno di abbonamenti per il cloud. Vuoi navigare veloce? Vai di 5G che è totalmente supportato.

Non aspettare un secondo in più e porta a casa il tuo OnePlus Nord a soli 339,29€ su Amazon con un click.

