OnePlus ha appena dichiarato che la recente esplosione del Nord 2 avvenuta ai danni di una donna in India è stata causata da “fattori esterni”.

OnePlus Nord 2: cosa è successo?

È stato recentemente riferito che un'unità OnePlus Nord 2 è esplosa all'interno della borsa del proprietario in India. La storia che è apparsa per la prima volta su Twitter è stata condivisa da Ankur Sharma di Bengaluru, in India, che ha affermato che l'unità sfortunata di proprietà di sua moglie è esplosa nella pochette mentre lei era in bicicletta al mattino.

L'esplosione improvvisa ha provocato un incidente che ha lasciato la moglie traumatizzata. OnePlus India aveva risposto immediatamente al tweet con un post che è stato subito dopo cancellato. Il team di supporto dell'azienda ha espresso la sua profonda preoccupazione per l'incidente e ha chiesto all'autore di contattare la compagnia per ulteriore assistenza.

L'azienda ha ora concluso le sue indagini sull'incidente e ha rilasciato una dichiarazione ufficiale. Questa indica che l'indagine della società ha mostrato che l'esplosione non è stata causata da un difetto nel processo di fabbricazione, ma come risultato di un incidente isolato che ha coinvolto fattori esterni.

Non di meno, OnePlus ribadisce che i suoi prodotti sono costruiti rispettando le norme esistenti e che godono tutti di un sistema di test approfonditi relativi alla qualità e sicurezza.

Potete leggere la dichiarazione ufficiale completa di OnePlus di seguito:

La nostra massima priorità è la salute e la sicurezza dei nostri clienti. Abbiamo contattato l'utente interessato subito dopo aver appreso dell'incidente e avviato un'indagine interna approfondita. I risultati indicano che il danno a questo dispositivo è stato causato da un incidente isolato che ha coinvolto fattori esterni e non a causa di problemi di fabbricazione o del prodotto. Tuttavia, rimaniamo in stretto contatto con questo utente e abbiamo offerto il nostro supporto per affrontare le loro preoccupazioni e garantire il loro benessere. Vorremmo assicurare ai nostri clienti che i nostri prodotti sono sottoposti a test approfonditi di qualità e sicurezza, inclusi vari livelli di pressione e test di impatto, per garantire che siano conformi agli standard leader del settore e rimangano sicuri da usare.

Smartphone