OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition: a questo prezzo è da prendere SUBITO

Oggi ti voglio segnalare questa offerta davvero spettacolare per avere uno smartphone unico nel suo genere. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition a soli 399 euro, invece che 529 euro.

Goditi questo sconto del 25% che ti permette di risparmiare ben 130 euro sul totale. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Questo smartphone offre prestazioni strabilianti ed è dotato di una super batteria. E grazie al suo design unico, in edizione limitata, potrai sfoggiare il tuo look che non avrà nessun altro.

OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition: unico e inimitabile

OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition si fa notare per il suo design particolare. La parte posteriore è decorata con un verde fosforescente che ricorda il labirinto di Pac-Man. E poi in confezione troverai una cover che rende il tutto ancora più divertente. Ovviamente non è solo estetica. Questo smartphone monta il potente processore Media Tek Dimensity 1200-AI con a supporto ben 12GB di RAM.

È dotato di 256GB di spazio per archiviare i tuoi file, salvare i video, le foto e installare tutte le app che desideri senza paura che la memoria si esaurisca. Ha un bellissimo display Fluid AMOLED da 6,43 pollici FHD+, con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Tutti i tuoi contenuti video e giochi prenderanno vita. Ha una super batteria da 4500 mAh e una ricarica rapida che ti permette di averlo al 100% in soli 30 minuti. La tripla fotocamera con intelligenza artificiale da 50 MP con stabilizzatore ottico e ultra grandangolo da 119° ti farà diventare un fotografo professionista.

Non perdere questa straordinaria offerta. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition a soli 399 euro, invece che 529 euro. Se completi l’ordine ora lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.