OnePlus Nord 2 PAC-MAN Edition in offerta al prezzo più basso di sempre

Il OnePlus Nord 2 PAC-MAN Edition è attualmente è in vendita ad un prezzo scontato su Amazon. Si tratta di una edizione limitata, dedicata al celebre videogioco Pac-Man e frutto di una collaborazione ufficiale con Namco.

Non solo la scocca del telefono è stata personalizzata con numerosi rimandi al gioco, ma anche l’interfaccia è stata arricchita con riferimenti a Pac-Man, alcuni dei quali nascosti in una divertente caccia al tesoro.

Oggi questa splendida edizione da collezione è disponibile per l’acquisto a soli 269€, un prezzo semplicemente imbattibile per uno degli smartphone più belli presenti sul mercato.

Il OnePlus Nord 2 è un mid-range con specifiche da primo della classe Partiamo dalla fotocamera, che OnePlus definisce “degna di un flaghsip”. Troviamo un assetto a tripla fotocamera, con il sensore principale da 50MP con 119°. Seguono, quindi, l’ultra grandangolo e troviamo anche la Stabilizzazione Ottica delle Immagini (è decisamente difficile trovare l’OIS su un telefono posizionato in questa fascia di prezzo).

Il display è un Fluid AMOLED da 6,43” con FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 90Hz, l’ideale per riprodurre i tuoi contenuti multimediali preferiti come le serie Netflix e i videogiochi. Troviamo poi la modalità Always On Display per evitare che lo schermo vada in riposo ed avere sempre sottocchio l’ora e tutte le notifiche principali.

Un altro tratto distintivo di questo telefono è dato dalla ricarica Warp Charge 65W, che consente di portare la batteria da 4500 mAh di Nord 2 da 1 a 100% in appena 30 minuti. Ciliegina sulla torta: Android 11 con possibilità di aggiornare immediatamente ad Android 12 nella veste personalizzata da OnePlus con interfaccia proprietaria OxygenOS. Acquistalo subito a soli 269,90€ con uno sconto del 27%, prima che vada a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.