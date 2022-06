OnePlus Nord 2, fotocamera tripla e maga batteria e prezzo WOW

Se il tuo fidato smartphone Android è ormai troppo vecchio e non è più in grado di garantirti una buona esperienza di utilizzo, non è necessario arrivare a spendere molte centinaia di euro per acquistare un nuovo modello: l’ottimo medio gamma OnePlus Nord 2 5G è in offerta su Amazon con il 16% di sconto.

Ad appena 333€, infatti, il recente smartphone di fascia media del colosso cinese è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito mobile sotto tutti i punti di vista.

OnePlus Nord 2 5G precipita di prezzo su Amazon con il 16% di sconto

Il design dello smartphone di fascia media di OnePlus è piacevole, giovanile e dal forte sapore premium: il frame laterale in alluminio conferisce al device una bella sensazione al tatto e la presenza di materiali di buon livello assicura un utilizzo piacevole in ogni momento. Frontalmente trova posto un bel display da 6.43 pollici ad altissima risoluzione, mentre sotto il cofano il potente processore octa core di MediaTek ti assicura estrema velocità nell’utilizzo quotidiano e nell’avvio delle applicazioni più pesanti.

Lo smartphone, inoltre, è uno dei pochi che in questa fascia di prezzo ti offre il supporto alla ricarica rapida da 65W su cavo: quando è scarico ti bastano appena 30 minuti di ricarica per tornare a utilizzare il device per molte altre ore. Per quanto riguarda la fotocamera tripla sul retro, il sensore principale da 50 MP si affida alla potente IA (Intelligenza Artificiale) per migliorare la qualità delle foto e dei video e assicurarti sempre il risultato migliore.

OnePlus Nord 2 precipita di prezzo solo per poche ore e per i pochi fortunati che cliccheranno subito questo link e acquisteranno il potente medio gamma in offerta ad appena 333€ con il 16% di sconto; ti assicuriamo che rimarrai profondamente colpito dalla qualità del device, il suo design e la fotocamera tripla posteriore sempre pronta a stupito con scatti di alto livello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.