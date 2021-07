OnePlus Nord 2 si mostra nelle sue tre varianti di colore più eccitanti a pochissime ore dal lancio ufficiale. Il famoso tipster Evan Blass (@evleaks) ha condiviso le tre iterazioni ufficiali dello smartphone di fascia media di casa OnePlus prossimo al debutto.

OnePlus Nord 2: facciamo il punto

Una fuga iniziale per il dispositivo aveva indicato una variante di colore rosso, ma pare che questa arriverà soltanto in seconda istanza e che sarà contestuale ad alcuni mercati selezionati. Ora, Blass ha dimostrato che OnePlus Nord 2 sarà svelato nelle seguenti colorazioni: Green Wood, Grey Sierra e Blue Haze.

Green Wood, Blue Haze, Gray Sierra

Il leaker ha anche indicato che le varianti Green Wood e Blue Haze avrebbero una finitura significativamente diversa dalle altre. La presentazione del telefono è prevista per oggi 22 luglio e, prima del suo lancio, il prodotto è stato oggetto di diverse fughe di notizie da diversi leakster.

Se interessati, sappiate che potrete seguire la presentazione in diretta sul canale YouTube ufficiale di OnePlus. L'azienda sta anche organizzando un concorso per annunciare il lancio di OnePlus Nord 2. I partecipanti ad alcuni giochi AR specifici verranno inseriti in un sorteggio fortunato che porterà alcuni fortunati utenti a vincere il nuovo arrivato in famiglia.

OnePlus Nord 2 è uno smartphone compatibile con le reti 5G e avrà una configurazione a tripla lente sulla back cover, un chipset unico, il MediaTek Dimensity1200-AI, molte funzionalità AI e tante altre caratteristiche impressionanti, come abbiamo potuto osservare da teaser e indiscrezioni precedenti.

La fotocamera posteriore principale è una main camera da 50 MP basata sul sensore IMX 766 di Sony. La nuova configurazione garantirà una migliore qualità dell'immagine e migliori prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione. Gli altri due sensori posteriori potrebbero essere un'ultra-wide e un obiettivo macro.

Il chipset MediaTek Dimensity 1200-AI presente sotto la scocca supporta la registrazione di video HDR 4K. La RAM e la memoria interna del dispositivo dovrebbero essere abbastanza interessanti, ma al momento sono ancora sconosciute.

Per quanto riguarda la capacità e le prestazioni della batteria, il telefono potrebbe avere niente meno che una batteria da 4.000 mAh e una ricarica ultraveloce che potrebbe superare i 30 W. Mancano dettagli su prezzi e disponibilità, ma verranno rivelati durante il lancio che avverrà fra pochissime ore. Restate connessi.

