OnePlus Nord 2 con 12GB di RAM ad un prezzo super: subito 150€ di sconto

Il OnePlus Nord 2 oggi viene proposto ad un prezzo davvero speciale. Stiamo parlando di un ottimo mid-range acclamato dal pubblico e dalla critica specializzata. E per ottimi motivi: il prezzo è sempre stato aggressivo, fin dal lancio, mentre le specifiche sono complete e non impongono grosse rinunce, con un rapporto qualità prezzo eguagliato da pochissimi altri competitor.

Normalmente il OnePlus Nord 2 da 12/256GB viene proposto a 499€, ma oggi può essere tuo a 349€ con un interessante sconto del 30%. Se stai cercando uno smartphone Android davvero versatile e con tutte le carte in regola, personalmente mi sento di raccomandartelo vivamente. Nord è il nuovo brand di OnePlus dedicato ai prodotti di fascia media ed entry-level. Fin da subito i prodotti della linea Nord si sono contraddistinti per la loro marcata affidabilità affiancata ad un ottimo prezzo di lancio. Sono praticamente dei top di gamma mascherati da telefoni di fascia media.

Partiamo dalla fotocamera, che OnePlus definisce “degna di un flaghsip”. Troviamo un assetto a tripla fotocamera, con il sensore principale da 50MP con 119°. Seguono, quindi, l’ultra grandangolo e troviamo anche la Stabilizzazione Ottica delle Immagini (è decisamente difficile trovare l’OIS su un telefono posizionato in questa fascia di prezzo). Il display è un Fluid AMOLED da 6,43” con FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 90Hz, l’ideale per riprodurre i tuoi contenuti multimediali preferiti come le serie Netflix e i videogiochi.

Troviamo poi la modalità Always On Display per evitare che lo schermo vada in riposo ed avere sempre sottocchio l’ora e tutte le notifiche principali. Un altro tratto distintivo di questo telefono è dato dalla ricarica Warp Charge 65W, che consente di portare la batteria da 4500 mAh di Nord 2 da 1 a 100% in appena 30 minuti. Ciliegina sulla torta: Android 11 con possibilità di aggiornare immediatamente ad Android 12 nella veste personalizzata da OnePlus con interfaccia proprietaria OxygenOS.

Ricordiamo che come sempre potrai scegliere di dividere l’importo in cinque comode rate, rendendo questa offerta ancora più accessibile e irresistibile. Con Prime avrai anche diritto alla spedizione gratuita: la disponibilità è immediata e riceverai il telefono a casa entro 24 ore. Acquistalo subito a 399€ con uno sconto del 30%, prima che vada a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.