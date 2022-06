OnePlus Nord 2 5G, medio gamma SPLENDIDO a prezzo WOW (-21% su Amazon)

OnePlus Nord 2 5G è uno tra gli smartphone di fascia media più popolari e apprezzati degli ultimi mesi, merito senza ombra di dubbio di un eccellente rapporto qualità/prezzo. In queste ore il device del colosso cinese è in offerta su Amazon con il 21% di sconto che lo fa crollare a prezzo molto interessante.

Infatti, ad appena 396€, hai l’opportunità di ricevere a casa in appena 1 giorno un device che saprà assicurarti un’esperienza di utilizzo di alto livello sotto tutti i punti di vista.

OnePlus Nord 2 5G crolla di prezzo su Amazon con il 21% di sconto

Lo smartphone di OnePlus ha un design bello e dal forte sapore premium con una scelta dei materiali davvero impeccabile, mentre sotto il cofano batte un hardware che ti assicura altissime prestazioni in ogni momento. Il modello in offerta su Amazon è quello con 12 GB di RAM, una caratteristica molto importante che ti consente di avviare qualsiasi applicazione in un istante senza avere timore di lag, impuntamenti o crash.

Sul retro è presente una fotocamera tripla con un sensore principale da 50 MP con tecnologia IA (Intelligenza Artificiale) per scatti sempre al top e video a qualità cinematografica, mentre la batteria da 4500 mAh supporto la ricarica rapida da 65W per garantirti ore e ore di utilizzo dopo appena 15 minuti; lo smartphone si carica completamente al 100% in 30 minuti.

Non farti scappare questa incredibile occasione e metti subito nel carrello il buon smartphone di fascia media OnePlus Nord 2 5G. A questo prezzo ricevi un device che saprà soddisfare tutte le tue aspettative da ogni punto di vista, a partire dal design passando per la fotocamera e arrivando all’ottima esperienza utente grazie a una scheda tecnica molto valida.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.