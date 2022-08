OnePlus Nord 2 5G da 128GB a 100 euro in meno: ROBA da MATTI

Non stai sognando, è tutto vero! Amazon ha messo in offerta per poco tempo il fantastico OnePlus Nord 2 5G con 8Gb di RAM e 128GB di memoria, proponendo uno sconto di 100 euro. Non pensarci troppo perché potrebbe essere tardi, metti nel tuo carrello OnePlus Nord 2 5G a soli 299 euro, invece che 399 euro.

Smartphone robusto ed elegante dalle mille facce. Fotocamera potentissima per foto mozzafiato anche in posti con scarsa luminosità. Batteria extra large e ricarica rapida per averlo sempre al massimo della carica nonostante il continuo utilizzo. Display Fluid AMOLED ad alta definizione, per offrire un’ottima resa dei colori e immagini nitide.

Non credo sia necessario andare oltre per dire che questa è un’offerta imperdibile. Acquista ora il tuo OnePlus Nord 2 5G a soli 299 euro, su Amazon.

OnePlus Nord 2 5G: nessuna rinuncia con questo smartphone

Con OnePlus Nord 2 5G, grazie alla tripla fotocamera da 50 MP dotata di intelligenza artificiale, puoi effettuare scatti sempre bellissimi, anche in movimento. Utilizza il grandangolo a 119° con stabilizzazione ottica, per fotografare paesaggi mozzafiato.

Goditi le immagini più belle sul grande display Full HD da 6,43 pollici con frequenza di aggiornamento a 90Hz, che grazie alla tecnologia di rilevamento della luce, ridurrà drasticamente i riflessi sullo schermo. Inoltre OnePlus Nord 2 può sfruttare la connessione 5G, per farti navigare alla velocità della luce.

Non temere che tutte queste prestazioni possano ridurre la batteria al minimo in poco tempo, perché OnePlus Nord 2 monta una mega batteria da 4500 mAh. Non solo, con la funzione Warp Charge da 65W, potrai caricare il tuo Nord 2 in appena 30 minuti.

Che aspetti allora, corri subito per non lasciarti sfuggire questa offerta: metti nel carrello il tuo OnePlus Nord 2 5G a soli 299 euro, solo su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.