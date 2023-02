OnePlus Nord 2 12+256 GB: a QUESTO PREZZO è il mid-range DA COMPRARE

Il OnePlus Nord 2 diventa, sempre di più, un punto di riferimento per la fascia media grazie alla nuova offerta Amazon di oggi. Lo smartphone di OnePlus, infatti, viene ora proposto al prezzo scontato di 369 euro invece di 499 euro con possibilità di pagamento in 5 rate senza interessi. L’offerta riguarda la versione con 12 GB di RAM e 256 GB di storage, una dotazione che, a questo prezzo, fa la differenza, rendendo lo smartphone più fluido e con maggiori capacità di archiviazione. Per sfruttare la promozione è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

OnePlus Nord 2: protagonista di un’ottima offerta su Amazon

Il OnePlus Nord 2 presenta un display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz e può contare anche sulla spinta garantita dall’ottimo SoC MediaTek Dimensity 1200-AI. Il chip è supportato da 12 GB di memoria RAM e da 256 GB di storage oltre che da una batteria da 4.500 mAh, con ricarica rapida da 65 W. C’è poi una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel con OIS. A completare la scheda tecnica troviamo un sensore di impronte digitali sotto al display.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare OnePlus Nord 2 al prezzo scontato di 369 euro invece di 499 euro. L’offerta riguarda la versione 12+256 GB dello smartphone, acquistabile anche in 5 rate mensili senza interessi. Si tratta di una promozione ottima per portarsi a casa un mid-range completo e in grado di garantire prestazioni al top oltre che un supporto software di lunga durata. Per sfruttare l’offerta c’è il link qui di sotto.

