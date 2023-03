OnePlus Nord 12+256 GB: ora in SCONTO del 40% con QUEST'OFFERTA (-200€)

Il OnePlus Nord non passa mai di moda ed è oggi protagonista di una nuova offerta Amazon davvero molto interessante. La variante con 12 GB di RAM e 256 GB di storage, infatti, è acquistabile al prezzo scontato di 299 euro invece di 499 euro con uno sconto del 40% rispetto al listino. Si tratta di un’ottima occasione per acquistare uno smartphone completo, ben supportato e con specifiche validissime per la fascia di prezzo. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 765G, supportato da un display AMOLED da 6,44 pollici.

Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

OnePlus Nord ad un ottimo prezzo con questa nuova offerta Amazon

Il OnePlus Nord è uno smartphone completo e con una scheda tecnica ancora validissima, a partire dal SoC Qualcomm Snapdragon 765G, garanzia di ottime prestazioni. Il chip è supportato adeguatamente da 12 GB di memoria RAM e da 256 GB di storage, combinazione molto rara da trovare al prezzo a cui lo smartphone viene proposto oggi. Da notare anche una quadrupla fotocamera posteriore con un sensore principale da 48 Megapixel ed una fotocamera anteriore da 32 Megapixel. Lo smartphone presenta un display AMOLED da 6,44 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il OnePlus Nord 12/256 GB al prezzo scontato di 299 euro invece di 499 euro, con un taglio del 40% sul listino. Per accedere all’offerta, valida per un periodo di tempo limitato, è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.