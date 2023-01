OnePlus lancerà presto un prodotto incredibile per i suoi telefoni

OnePlus molto presto svelerà un gadget davvero incredibile per i suoi telefoni; stiamo parlando di un caricabatterie a doppia porta in grado di erogare fino a 100W.

Come molti di voi sapranno, la compagnia cinese di Pete Lau si sta preparando per annunciare nuovi dispositivi premium sul mercato internazionale. Da poco ha svelato dei monitor in India, ma anche delle TV e degli auricolari nel suddetto mercato. Ora, in visto del lancio internazionale di OnePlus 11 e 11R, la società presenterà anche un charger da muro rapido con doppia porta. Intanto lo vedremo nel mercato locale cinese, ma non è detto che lo avremo anche da noi nei mesi a venire. Potrebbe arrivare in India e in America, così come in Europa; tutto è da definire.

OnePlus: come funziona il caricatore rapido da muro?

L’azienda presenterà per la prima volta un charger rapido con due porte in grado di erogare fino a 100W. Fra le altre cose, offrirà anche una ricarica veloce Power Delivery a 65W e avrà due attacchi; uno USB Type-C e uno USB Type A. Grazie a questa feature, il caricatore potrà caricare due prodotti in simultanea, ecco perché non avrà problemi di alcun tipo. Si potrà utilizzare con smartphone, tablet, laptop, cuffiette TWS, smartphone e non solo. Verosimilmente, sarà annunciato anche per sfruttare al 100% la potenzialità del futuro OnePlus 11 5G che avrà appunto, una batteria da 5000 mAh con ricarica da 100W. Permetterà al terminale di passare dallo 0 al 100% in 25 minuti e fino al 50% in 10 minuti.

Fra le altre cose, sarà il primo gadget a supportare la protezione della ricarica a lungo termine; disporrà di ben tredici sensori e di un chip appositamente costruito e potrà rilevare lo stato della batteria in real time.

