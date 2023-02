OnePlus: il foldable non sarà il rebrand dell'OPPO Find N2

In queste ore apprendiamo che il primo pieghevole di OnePlus non sarà il rebrand del nuovissimo OPPO Find N2. Questo implica che presenterà un’estetica tutta nuova.

Come molti di voi sapranno, l’OEM cinese di Pete Lau ha riferito che intende entrare nel settore dei foldable entro la fine dell’anno. Annuncerà a breve un terminale che si piega. A riportare queste informazioni ci ha pensato la società stessa durante l’evento Cloud 11 tenutosi pochi giorni fa in occasione del lancio dell’ammiraglia OnePlus 11 che, a proposito, si trova su Amazon alla cifra di 919,00€, spese di spedizione incluse.

OnePlus foldable: cosa sappiamo ad oggi?

Il noto insider del web Digital Chat Station, ha appena riferito su Weibo che il device in arrivo presenterà uno schermo molto generoso con risoluzione 2K, molto simile a quello che troviamo nel Galaxy Z Fold di Samsung. Inoltre, questo implica che il terminale in questione non sarà il rebrand dell’OPPO Find N2 che ha una risoluzione di 1792 x 1920 pixel (una sorta di FullHD+, per intenderci). Tuttavia, le caratteristiche tecniche potrebbero essere molto simili.

Ad ogni modo, vi invitiamo ad essere pazienti; anche se il lancio avverrà entro la fine dell’anno, sappiate che non c’è ancora una roadmap ufficiale. Potremmo far la sua conoscenza prima della fine dell’estate, ma è presto per dirlo. La compagnia di Pete Lau seguirà le ormai della casa principale OPPO, la quale ha già rilasciato ben tre pieghevoli nei diversi mercati di riferimento. Ad esempio, proprio di recente, ha presentato Find N2 Flip a Londra per il mercato europeo.

OnePlus e la sua consociata OPPO (ma anche Vivo) sono pronte a lanciare il guanto di sfida a Samsung, Huawei, Xiaomi e Honor. Il mercato dei foldable si fa sempre più interessante. Siete pronti a conoscere tutte le nuove proposte?

