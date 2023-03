OnePlus foldable: sarà rivoluzionario, ecco perché

Il Mobile World Congress 2023 è iniziato da qualche giorno e all’interno dell’evento sono stati annunciati già diversi smartphone pieghevoli degni di nota. Anche se OnePlus non ha presentato alcun foldable, la compagnia ha comunicato l’intenzione di volerne rilasciare uno sul mercato entro la fine dell’anno. L’intento del brand è quello di espandere la propria line-up di prodotti e di conquistare nuovi settori.

OnePlus foldable: come sarà?

Ad oggi non ci è dato saperlo. Il pieghevole di OnePlus è ancora avvolto nel mistero, nonostante la compagnia abbia deciso di annunciarne uno entro la fine dell’anno da diverso tempo. I dettagli ad oggi sono molto limitati, ma presumiamo che assomiglierà ad uno dei prodotti presenti nel listino di OPPO, la casa madre del marchio di Pete Lasu.

Durante l’evento tenutosi al MWC, Kinder Liu, Presidente e COO di OnePlus, ha dichiarato:

“Il nostro primo telefono pieghevole offrirà l’esclusiva esperienza OnePlus rapida e fluida. Deve essere un telefono di punta che non si accontenta a causa della sua forma pieghevole, in termini di design industriale, tecnologia meccanica e altri aspetti. Vogliamo lanciare un dispositivo che mira a essere l’esperienza di punta del mercato pieghevole di oggi.”

Ovviamente, questa dichiarazione non aggiunge nulla di nuovo a quanto sapevamo in passato, ma ci aspettiamo nuovi dettagli molto interessanti nei mesi a venire. Qualcuno ha suggerito che il pieghevole di OnePlus assomiglierà all’OPPO Find N2, altri insider invece, hanno dichiarato che sarà un prodotto progettato interamente da zero. A chi dobbiamo credere? Solo il tempo ce lo dirà. Intanto, nelle notizie correlate, sappiamo che il mercato dei foldable ha preso piede proprio da un paio di mesi. Moltissimi marchi hanno iniziato a lanciare globalmente le loro proposte pieghevoli; pensiamo a Motorola, OPPO, Samsung, Honor, Tecno, Huawei e così via.

