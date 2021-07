OnePlus ha appena elogiato pubblicamente la S-Pen di Samsung in un tweet postato dalla divisione indiana dell'azienda. La domanda è una e una sola: perché?

Per quale motivo OnePlus elogia la S-Pen?

In precedenza, ci sono stati casi in cui un marchio è stato trollato per aver utilizzato il dispositivo di un'altra azienda sui social media. Lo scenario più comune è quando i brand Android twittano un post da un iPhone. Eventi simili sono accaduti con aziende come Samsung o Huawei. Ora, sorprendentemente, il gigante tecnologico cinese OnePlus sembra essersi spinto oltre con un tweet, elogiando la S-Pen della sua rivale Samsung.

Sì, avete letto bene: l'OEM di Pete Lau ha twittato consapevolmente (o inconsapevolmente) un post sulla S-Pen di Samsung dal suo account Twitter di OP India. Il tweet recita “La #SPen potenziata è la mia arma preferita“, con un breve video del Samsung Galaxy Note 20 Ultra e della S-Pen.

Bene, l'azienda ha ovviamente cancellato il tweet pochi secondi dopo la pubblicazione, ma il leakster di Twitter, Abhishek Yadav, è riuscito a effettuare degli screenshot prima che la compagnia eliminasse il tutto.

I marchi possono spesso commettere errori durante la promozione di una campagna pubblicitaria, ma è un'altra storia quando si promuovono i prodotti dei rivali.

Sebbene sia degno di risate (almeno dal punto di vista dei media), questo potrebbe essere accaduto a causa di un semplice scherzo da parte dei SMM o delle società di pubbliche relazioni che gestiscono l'account del marchio. Se ricordate, in precedenza la compagnia è stato sottoposta a un trollaggio simile quando ha pubblicato un articolo sulla serie OnePlus 9 da un iPhone.

Nelle notizie correlate, l'azienda sta attualmente affrontando una controversia in cui si dice che stia limitando le prestazioni di app popolari per risparmiare batteria sui suoi dispositivi. Di conseguenza, OnePlus 9 Pro è stato eliminato dall'elenco di GeekBench.

