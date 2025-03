OnePlus dice ufficialmente addio a una delle sue funzionalità più iconiche

OnePlus ha ufficialmente annunciato la rimozione di una delle sue funzionalità più iconiche: l’Alert Slider. Al suo posto, i futuri dispositivi dell’azienda saranno dotati di un nuovo pulsante personalizzabile. La notizia è stata confermata questa settimana da Pete Lau, co-fondatore di OnePlus, attraverso un post nei forum della community.

Un addio che segna un’evoluzione

L’Alert Slider è stato un segno distintivo degli smartphone OnePlus sin dal lancio del OnePlus 2 nel 2015. Il pratico switch a tre posizioni consentiva agli utenti di passare rapidamente tra le modalità di suoneria, vibrazione e silenzioso senza dover sbloccare il telefono.

L’unico flagship a non includerlo era stato il OnePlus 10T, ma la funzionalità era stata prontamente reintrodotta nel OnePlus 11. Anche Oppo, marchio associato a OnePlus, aveva recentemente adottato l’Alert Slider, integrandolo nel suo Find N5 pieghevole.

Secondo Pete Lau, la rimozione dell’Alert Slider rappresenta un passo avanti nell’evoluzione degli smartphone. Il nuovo smart button offrirà una maggiore personalizzazione e si adatterà alle esigenze degli utenti.

“Gli smartphone oggi non sono solo strumenti con specifiche all’avanguardia, ma veri e propri compagni intelligenti. Il nuovo pulsante smart è pensato per offrire un’esperienza più personalizzata”, ha scritto Lau nel suo post.

Uno dei dubbi principali degli utenti era se sarebbe stato ancora possibile cambiare rapidamente il profilo audio senza dover sbloccare il telefono. Pete Lau ha rassicurato la community, confermando che questa funzionalità rimarrà invariata: “So quanto sia essenziale poter silenziare il telefono in modo rapido e semplice, e questa caratteristica non andrà da nessuna parte”.

OnePlus non ha specificato esattamente quando questa modifica entrerà in vigore. Tuttavia, un recente leak suggerisce che il primo smartphone a integrare il nuovo pulsante potrebbe essere OnePlus 13T, atteso per aprile. Anche la serie Ace, prevista per il mese successivo, potrebbe adottare questa innovazione. Per un vero flagship OnePlus bisognerà attendere la fine dell’anno, e non è previsto nessun dispositivo pieghevole nel prossimo futuro.