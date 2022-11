OnePlus come Samsung: quattro anni di aggiornamenti, ma con una nota

Andando a rompere un po’ quelle che sono le abitudini dei produttori di telefoni Android, OnePlus ha fatto sapere che intende impegnarsi per un piano quadriennale di aggiornamenti del sistema operativo e quinquennale per la sicurezza per alcuni suoi dispositivi selezionati.

I dirigenti della compagnia, nel corso di una tavola rotonda tenutasi a Londra, hanno discusso dei piani della società per il futuro, con uno sguardo anche a Oxygen OS 13, la skin Android 13.

Il quadro che emerge è quello dell’intenzione di garantire quattro importanti aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza su dispositivi selezionati dal 2023. OnePlus non ha chiarito, ma è probabile si riferisca unicamente ai device di fascia alta.

OnePlus: aggiornamenti garantiti per 4 anni, ma solo per i top gamma?

OnePlus si allinea quindi a quanto fatto da Samsung in questo senso: la compagnia spiega che la decisione è motivata dal fatto che oggi gli appassionati sono più attenti agli aggiornamenti che in passato e migliorare l’esperienza utente deve essere l’obiettivo primario per un’azienda orientata al cliente.

Oltre a questo, OnePlus ha parlato dei piani che riguardano Oxygen OS 13.1 e Oxygen OS 14. Il primo sarà lanciato a livello globale entro la prima metà del 2023 e apporterà una serie di miglioramenti concentrati sulla sicurezza, la salute e il benessere digitale e l’esperienza multimediale.

Inoltre, Oxygen OS 13 offrirà una serie di funzionalità che includono un booster del sistema AI, display dinamico sempre attivo, audio spaziale e molto altro ancora.

