OnePlus, che prezzi: l'ottimo Nord CE 5G precipita su Amazon (-31%)

Se hai necessità di acquistare un nuovo smartphone Android in tempi ristretti e ti stai guardando intorno alla ricerca di un’occasione da leccarsi i baffi, il validissimo medio gamma OnePlus Nord CE 5G è in offerta su Amazon con il 31% di sconto. Ad appena 273€, infatti, solo oggi il device del colosso cinese può essere tuo a un prezzo davvero niente male e soddisfare tutte le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

Dotato di un design curato e giovanile, OnePlus Nord CE 5G è perfetto per telefonare, navigare in rete, chattare con gli amici, guardare i video su TikTok e Instagram, ascoltare musica, giocare ai giochi del Play Store e molto altro.

OnePlus Nord CE 5G crolla su Amazon con il 31% di sconto: cosa stai aspettando?

Frontalmente è presente un bel pannello AMOLED con una buona calibrazione dei colori, mentre sotto il cofano il potente processore octa core 5G di Qualcomm ti assicura estrema reattività del telefono e velocità nell’apertura delle applicazioni. Inoltre, la batteria da 4500 mAh supporta anche la ricarica rapida da 30W su cavo che ti garantisce tantissime ore di utilizzo anche a fronte di appena 30 minuti di carica.

Sul retro, la fotocamera tripla monta un potente processore principale da 64 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per scatti ad alta risoluzione e video a qualità cinematografica anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Non farti scappare questa incredibile occasione del weekend ma anzi acquista subito il validissimo medio gamma OnePlus Nord CE 5G fintanto che è in sconto su Amazon a un prezzo impossibile da ignorare. Se lo metti adesso nel carrello ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

