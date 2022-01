OnePlus Buds PRO: cuffie TOP con ANC in Offerta su Amazon (-13%)

Le OnePlus Buds PRO si trovano in offerta su Amazon a 129,99€, con uno sconto del 13% rispetto al prezzo solito.

Le cuffie true wireless top di gamma sono state rilasciate da poco dal brand cinese, si tratta di un modello in-ear con cancellazione attiva del rumore. Disponibili in colorazione nera con finitura opaca, le Buds PRO sono un'ottima alternativa a cuffie TWS ben più rinomate, offrono un gran rapporto qualità/prezzo e un'autonomia piuttosto generosa. Il produttore dichiara oltre 38 ore di utilizzo con una sola carica della custodia.

Grazie a ben 3 microfoni e ad un complesso algoritmo di intelligenza artificiale, le OnePlus Buds PRO forniscono un sistema di cancellazione del rumore piuttosto efficace. Questa funzione è fondamentale durante lunghi viaggi in treno o in aereo, per isolarsi dal frastuono circostante.

Queste Buds PRO sono certificate IP55, resistono all'acqua e alla polvere e possono essere sfruttate anche per sessioni di allenamento all'aperto, senza preoccuparsi di eventuale pioggia o sudore eccessivo.

Oggi le OnePlus Buds PRO sono disponibili in offerta su Amazon a 129,99€, con spedizione senza costi aggiuntivi e consegna espressa entro 1-2 giorni lavorativi per i clienti abbonati al servizio Prime.