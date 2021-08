OnePlus Buds Pro stanno ottenendo in queste ore la funzione “Dual Connection”; questa permette la connessione simultanea a due dispositivi. Analizziamola nel dettaglio.

OnePlus Buds Pro: come funziuona la Dual Connection?

Il mese scorso, l'OEM di Pete Lau ha lanciato gli auricolari TWS Buds Pro aventi l'ultimo Bluetooth V5.2 e caratteristiche impressionanti come ANC, resistenza all'acqua IP55 e ricarica wireless certificata Qi.

Dato che ha il BT in versione v5.2, il processo di accoppiamento e la portata sono abbastanza buoni. È anche abbastanza semplice passare da un device all'altro scollegando il primo e collegandosi al secondo in un solo tap. Ma ad oggi, mancava ancora una caratteristica significativa che consente ai boccioli di connettersi a due terminali contemporaneamente.

Finalmente, si apprende che le cuffie vengono dotate di una feature davvero interessante chiamata Bluetooth multipoint che consente al prodotto stesso di connettersi a due terminali in contemporanea, passando facilmente ad uno dei dispositivi. Questa funzione è utile quando si desidera ascoltare la musica sul telefono e si vuole passare immediatamente al desktop per fare alcuni lavori audio. Bene, OnePlus sta introducendo ora questa funzionalità mancante sulle nuove Buds Pro; potrebbe essere chiamata “Dual Connection”.

L'azienda, parlando con gli sviluppatori di XDA Developers, ha riferito che la introdurrà con uno dei futuri update software. Anche se è in arrivo, non siamo sicuri che funzionerà in modo simile a quello che offrono altre coppie di auricolari wireless con il loro accoppiamento Multipoint. Tuttavia, dovremo aspettare il prossimo update OTA. Una volta ricevute ulteriori informazioni sullo stesso, vi terremo aggiornati.

OnePlus Buds Pro sono dotati di driver dinamici da 11 mm e hanno uno stelo cromato lucido. Dispongono della cancellazione del rumore adattiva intelligente e del supporto per codec audio ad alta definizione a bassa latenza. Gli auricolari, insieme alla custodia, dovrebbero durare fino a 38 ore con una singola carica. C'è anche la ricarica wireless certificata Qi a bordo che offre fino a 10 ore di riproduzione musicale con soli 10 minuti di ricarica.

