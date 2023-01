OnePlus Buds Pro 2 UFFICIALI: audio spaziale e 39 ore di autonomia

OnePlus ha annunciato oggi il lancio di due nuovi prodotti di punta: lo smartphone OnePlus 11 5G, di cui ci siamo occupati in questo articolo, e gli auricolari OnePlus Buds Pro 2, dei quali ora approfondiremo meglio le caratteristiche tecniche.

Questi nuovi auricolari, a detta dell’azienda, offrono un’esperienza audio immersiva e coinvolgente, con la migliore qualità sonora dell’intera categoria. Entriamo dunque nel vivo e scopriamo qualcosa in più su questo interessante prodotto.

OnePlus Buds Pro 2: caratteristiche e disponibilità

Le Buds Pro 2 stabiliscono un nuovo standard per la tecnologia audio spaziale offerta agli utenti Android. Grazie all’algoritmo di rendering spaziale, le nuove OnePlus Buds Pro 2 assicurano una fruizione audio personalizzata, con un campo sonoro più ampio e soprattutto multidimensionale.

La sorgente sonora stereo predispone un effetto di rendering spaziale del suono, grazie anche alla presenza di un algoritmo proprietario di stereo upmixing. Infine, un sensore IMU a sei assi monitora la posizione della testa dell’utente per ricalibrare l’audio in modo da offrire sempre un’esperienza di alta qualità.

Il driver da 11 mm migliora la gestione delle basse frequenze per un suono più profondo e dinamico, mentre il driver da 6 mm crea una gamma sonora più ampia per un audio cristallino. Il design da 11 mm + 6 mm si affida a diaframmi in polimero di cristallo con bordi e cupole separati per migliorare il bilanciamento e il tono.

I OnePlus Buds Pro 2 sono dotati della funzione Smart Adaptive Noise Cancellation (ANC), che elimina il rumore ambientale fino a 48dB. Inoltre, la cancellazione del rumore personalizzata è progettata per fornire l’effetto di cancellazione del rumore più adatto all’utente, sulla base dell’analisi del canale uditivo e della dispersione sonora.

Gli auricolari offrono fino a 39 ore di riproduzione musicale, grazie anche alla custodia di ricarica, e supportano la dual connection e la tecnologia Bluetooth 5.3. LE. OnePlus 11 5G e OnePlus Buds Pro 2 saranno disponibili in Cina a partire dal 9 gennaio 2023, mentre sul mercato globale arriveranno il 7 febbraio 2023.