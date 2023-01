OnePlus 11 5G UFFICIALE: sfida la fascia alta con caratteristiche TOP

Finalmente dopo settimane di indiscrezioni, l’azienda cinese di Pete Lau ha lanciato il nuovo flagship per il 2023. Si chiama OnePlus 11 5G ed è un’ammiraglia di punta dotata di specifiche all’avanguardia e di caratteristiche premium: processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, ricarica rapida da 100W, schermo AMOLED con refresh rate fino a 120 Hz e non solo.

Questo dispositivo presenta piccoli ma sostanziali upgrade rispetto al vecchio OnePlus 10 Pro; è appena giunto sul mercato cinese, mentre il debutto Global è previsto per il 7 febbraio. Dobbiamo aspettare ancora un mese per vederlo sui nostri scaffali e poterlo acquistare. Inoltre, presenta un modulo fotografico all’avanguardia, coadiuvato da sensori evoluti e tecnologia di Hasselblad al seguito.

OnePlus 11 5G: le caratteristiche complete

OnePlus 11 5G presenta una scocca in metallo certificata IP54 contro gli schizzi d’acqua; dispone del famigerato “slider alert” e ha un layout fotografico aggiornato rispetto a quello visto nel 2022 con il precedente flagship.

Lo schermo è un meraviglioso display da 6,7 pollici AMOLED E4 sviluppato da Samsung. La sua risoluzione è di 3216 x 1440 pixel, ovvero QHD+ e gode del refresh rate adattivo fino a 120 Hz (è un LTPO di terza generazione) e c’è il supporto al Dolby Vision. Sulla parte superiore c’è il foro per la selfiecam da 16 Megapixel.

Sotto la scocca troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con RAM di tipo LPDDR5X e Storace UFS 4.0. All’interno vi è anche un sistema di raffreddamento a liquido VC. La sua skin per il mercato cinese è la ColorOS, mentre nel resto del mondo vi è la OxygenOS 13, sempre basata su Android 13.

Sul fronte fotografico abbiamo un sistema a tre sensori sviluppato da Hasselblad; la main camera è una Sony IMX890 da 50 Megapixel con OIS, seguita da un’ultrawide Sony IMX581 da 48 mega con messa a fuoco automatica per la Macro mode e infine, una terza lente zoom con teleobiettivo 2X (Sony IMX709 RGBW).

Vi è poi una connettività completa con il Dual SIM 5G, il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.3, l’NFC, la USB Type-C e un motore di vibrazione bionico con doppio speaker stereo.

Sotto la scocca infine, c’è una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 100W. Pesa 205 grammi e le sue dimensioni sono di 163,1 x 74,1 x 8,53 mm. Al momento è disponibile solo in Cina con prezzi che partono da 3999 Yuan (580 dollari) per la variante da 12+256 GB; si arriva a 4899 Yuan (710 dollari) per il modello da 16+512 GB. Si può acquistare solo in verde smeraldo o nero vulcanico. Preordini da oggi, spedizioni a partire dal 9 gennaio. Come detto, in Europa verrà presentato il 7 febbraio.

