OnePlus Buds Pro 2: auricolari TOP dal prezzo SPETTACOLARE

Se siete alla ricerca di un nuovo paio di auricolari True Wireless Stereo e volete un prodotto di punta esclusivo, ricco di funzionalità premium, con un’autonomia eccellente e un design all’ultimo grido, oggi vi consigliamo i meravigliosi OnePlus Buds Pro 2 che, nella loro iterazione “Obsidian Black” costano solo 153,16€ al posto di 179,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciateveli sfuggire e correte a prenderli adesso perché sono in sconto e godono di tantissimi vantaggi. Giusto per darvi un accenno della potenzialità di questi gadget, vi segnaliamo che hanno un’autonomia degna di nota (fino a 39 ore di durata con una singola carica), godono del supporto all’audio spaziale e hanno la cancellazione adattiva del rumore.

OnePlus Buds Pro 2: ecco perché comprarli

Fra le caratteristiche principali troviamo sicuramente i “Dual Drivers MelodyBoost” che sono stati creati in collaborazione con Dynaudio, per un’esperienza di ascolto premium su misura per tutti gli audiofili. Capite bene che questi non sono semplici auricolari TWS con cui sentire la musica mentre correte al parco; l’esperienza finale è superlativa in tutto e per tutto. Con la tecnologia “OnePlus Audio ID 2.0” potrete creare un profilo audio personalizzato con un suono naturale migliorato, su misura per le vostre orecchie. I meravigliosi OnePlus Buds Pro 2 supportano lo Spatial Audio e la tecnologia Dolby Head Tracking per ricalibrare l’audio mentre siete in movimento al fine di ottenere un suono cinematografico. Ci sono tre modalità per la cancellazione adattiva e intelligente del rumore e sappiate che sono resistenti all’acqua (IP55); dulcis in fundo, hanno un’autonomia degna di nota (fino a 39 ore di riproduzione con una singola carica) e c’p la ricarica rapida via cavo e quella wireless Qi.

Questi auricolari vengono venduti e spediti da Amazon al prezzo speciale di 153,16€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciateveli sfuggire e correte a prenderli adesso. C’è la consegna celere in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.