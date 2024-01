OnePlus Buds 3: ecco quanto costeranno da noi

In queste ore è trapelato online il prezzo europeo dei nuovi auricolari TWS del colosso cinese; di fatto, OnePlus Buds 3 sono in dirittura di arrivo nel mercato cinese. Da noi in Europa invece, approderanno fra qualche settimana insieme ai flagship OnePlus 12 e 12R. Grazie ad una serie di indiscrezioni scopriamo che qui avranno un prezzo di 99,00€, IVA inclusa. A ribadire questo dettaglio ci ha pensato un rapporto di Allround-PC. Il design di questo prodotto richiama quello dei modelli di fascia alta ma – ovviamente – avranno delle rinunce importanti.

Al contrario, i modelli precedenti invece, OnePlus Buds Pro 2 e Pro 2R godranno di un taglio al prezzo di vendita. Tuttavia, se volete i Pro 2, sappiate che su Amazon si trovano a soli 152,78€, spese di spedizione incluse.

OnePlus Buds 3: le caratteristiche complete

Stando a quanto si legge dalle indiscrezioni e dai teaser emersi in rete, i nuovissimi OnePlus Buds manderanno lo stesso design in-ear con steli lucidi e gli auricolari in silicone smerigliato. I woofer saranno da 10,4 millimetri e il tweeter da 6 mm; l’azienda dichiara che si potrà godere di un’esperienza audio con 48 dB di cancellazione del rumore. Ci sarà anche la connettività “Google Fast Pair” e la doppia connettività.

Fra le altre cose, vanteranno la protezione IP55 che servirà per garantire un’usabilità perfetta anche durante la pioggia. Saranno perfetti per fare sport all’aria aperta, tra l’altro. Vedremo il supporto LHDC 5.0 e la batteria, come detto, garantirà 44 ore di autonomia con una singola carica. Restate connessi per saperne di più.

Come detto, i Buds Pro 2 a 152,78€ sono veramente eccezionali e sono da prender immediatamente; non lasciateveli sfuggire, c’è la consegna celere e immediata, oltre che gratuita e si può anche dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis. A questa cifra sono dei best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.