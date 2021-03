OnePlus ha in serbo per tutti una super sorpresa, ma sembra non sia ancora il momento di svelare di cosa si tratta. Tuttavia, abbiamo qualche indizio per provare a capire.

OnePlus: in arrivo una sorpresa

Di certo, stando a quanto dichiarato, quello che è in arrivo ed è pronto a stupire tutti ha a che fare con i nuovissimi OnePlus 9 (non perderti la nostra recensione di OnePlus 9 Pro!) e il loro sistema di fotocamere realizzate in collaborazione con Hasselblad.

Oltre a questo, ci è stato anticipato che resteremo ammaliati da un “fenomeno estremamente raro e quasi impossibile da vedere a occhio nudo”, che dovremmo essere in grado di vedere proprio attraverso le fotocamere dei nuovissimi smartphone. A corredo, la foto seguente.

Infine, sappiamo che il mistero sarà svelato la prossima settimana, non ci viene anticipato altro. Che cosa ha in mente OnePlus? Non lo sappiamo, ma il livello di curiosità ormai è altissimo!

Le migliori offerte di oggi per OnePlus 9 Pro: tutti i prezzi

OnePlus

OnePlus 9 Pro

Smartphone