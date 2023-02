OnePlus: arriva il modello che segna il "ritorno al passato"

In queste ore apprendiamo nuovi dettagli su un dispositivo di OnePlus che si prepara ad essere semplicemente “rivoluzionario”. Di fatto, si chiamerà “OnePlus Ace 2 Dimensity Editon” e segnerà, a tutti gli effetti, il ritorno al passato della compagnia di Pete Lau. Il telefono avrà un cursore per le notifiche e la back cover in vetro.

Da pochissimi giorni è arrivato sul mercato il potentissimo OnePlus 11 5G, un device incredibile dalle prestazioni ineccepibili. Ha ricevuto un’ottima accoglienza sia nel mercato locale cinese che in quello internazionale e in molti lo hanno definito come “il device del ritorno al passato per il colosso di Pete Lau”. Adesso però scopriamo che il brand sta per realizzare un altro prodotto ancora più “old-style”. Dovrebbe essere l’Ace 2.

OnePlus Ace 2: cosa sappiamo ad oggi?

Stando alle indiscrezioni trapelate, il flagship next-gen si chiamerà appunto OnePlus Ace 2. Avrà un design simile a quello dei device della serie Nord ma avrà un corpo in vetro e il famigerato slider per le notifiche. Il numero di modello di questo gadget è PHP110 e vediamo che avrà un processore Dimensity di MediaTek sotto la scocca. Se in Cina avrà il nome Ace, da noi si chiamerà appunto, Nord 3. Non ve l’aspettavate, vero? Queste sono le notizie emerse finora, ma vi invitiamo a prenderle con “un pizzico di sale”.

Sotto la scocca dovremmo trovare il processore Dimensity 9000 di MediaTek, ma ci sarà uno schermo AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate da 120 Hz e risoluzione di 2772 x 1240 pixel. La batteria sarà da 5000 mAh e la ricarica lavorerà a 80W. Non mancherà un comparto fotografico top con main camera da 64 Mpx, ultrawide da 8 Mpx e macro da 2 Mega.

Non sappiamo se questo smartphone arriverà mai in Europa, ma intanto possiamo dirvi che il top di gamma di ultima generazione, OnePlus 11 5G, si porta a casa con soli 919,00€. È uno dei migliori Android del momento, non lasciatevelo scappare.

