OnePlus Ace 2: specifiche trapelate, debutto imminente?

In queste ore sono emerse le specifiche tecniche complete del nuovo OnePlus Ace 2, un flagship killer prossimo al debutto asiatico.

Proprio poche ore or sono, l’OEM di Pete Lau ha confermato che presenterà il OnePlus 11 5G il 4 gennaio in Cina. Unitamente all’ammiraglia per il primo semestre dell’anno, conosceremo altri prodotti interessanti come il OnePlus 11R e adesso anche l’Ace 2. Tuttavia, dall’insider Digital Chat Station scopriamo che questi ultimi due telefoni saranno in realtà, lo stesso articolo con due moniker differenti a seconda del mercato di riferimento. Da noi si chiamerà OP 11R, in Cina invece, Ace 2.

OnePlus Ace 2: le caratteristiche complete

Stando a quanto dichiarato dalla fonte, scopriamo che il fantomatico Ace 2/11R disporrà di un display OLED con risoluzione 1,5K con bordi curvi e foro al centro per la selfiecam. Sotto la scocca troveremo il processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm e una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 100W. La main camera sarà da 50 Megapixel.

Ad oggi non è trapelato il design del dispositivo o la roadmap di debutto; noi ipotizziamo in una presentazione contestuale a quella dell’ammiraglia di punta, ma non è detto. Ace 2 potrebbe anche venir annunciato in un secondo momento.

Fra le altre cose, abbiamo letto un ulteriore rapporto che prevede l’adozione di uno schermo AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate da 120 Hz, una fotocamera anteriore da 16 megapixel e un’ottica principale da 50 mpx Sony IMX800. Le altre due lenti saranno da 8 e 2 Mpx. La RAM dovrebbe arrivare fino a 16 GB e lo storage massimo fino a 256 GB. Ci sarà Android 13 con ColorOS 13 in Cina, mentre nel resto del mondo avrà la skin OxygenOS 13. Il fingerprint infine, sarà allocato sotto il pannello.

Nelle notizie correlate vi segnaliamo un’offerta interessante relativa al flagship killer OnePlus 10T 5G; su Amazon si porta a casa con soli 657,52€, spese di spedizione comprese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.