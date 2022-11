OnePlus Ace 2: online le specifiche tecniche del nuovo flagship killer

In queste ore, le specifiche tecniche relative al futuro flagship OnePlus Ace 2 sono trapelate online; il dispositivo dovrebbe disporre di uno schermo AMOLED con 6,7 pollici da 120 Hz, un processore Qualcomm di punta e non solo. Scopriamole nel dettaglio in questo articolo.

Come tutti sappiamo, il colosso cinese di Pete Lau sta lavorando al modello erede del primo smartphone della serie Ace. La nuova iterazione dovrebbe apparire all’inizio del mese e adesso, grazie ad una fuga di notizie, scopriamo quali sono le sue caratteristiche tecniche.

OnePlus Ace 2: cosa sappiamo ad oggi?

Ad oggi, sulla base di quanto emerso, sappiamo che il costruttore rilascerà a breve questo smartphone che sembra essere semplicemente, un Realme GT Neo 5 sotto mentite spoglie. Grazie alle informazioni di YogeshBrar però, apprendiamo che il telefono vanterà uno schermo FluidAMOLED da 6,7 pollici con risoluzione 1,5K e refresh rate di 120 hz. Ci sarà anche l’ottica selfiecam incastonata in un foro.

OnePlus Ace 2 – 6.7" 1.5K 120Hz Fluid AMOLED

– Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 SoC

– 8/12/16GB RAM

– 128/256GB storage

– Rear Cam: 50MP (IMX890) + 8MP (UW) + 2MP

– Front Cam: 16MP

– Android 13, ColorOS

– 5,000mAh battery, 100W charging — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) November 21, 2022

Sotto la scocca invece, dovremmo trovare il processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm coadiuvato da 8, 12, 16 GB di memoria RAM e Storage fino a 256 GB. Posteriormente operò, ci sarà una configurazione con tre sensori con ottica principale Sony IMX890 da 50 megapixel. Non mancherà un’ultrawide da 8 Mpx e uno snapper selfie da 2 mega. Anteriormente dovrebbe esserci una selfiecam da 16 Mpx. La batteria dovrebbe essere da 5000 mAh con supporto alla fast charge via cavo da 100W.

Nelle notizie correlate, segnaliamo che OnePlus Nord 2T 5G si trova in super sconto su Amazon a soli 319,00€. Il prezzo originale dovrebbe essere di 409,00€, quindi capite bene che si tratta di un risparmio mostruoso per un prodotto più unico che raro. Un mediogamma di fascia alta con un prezzo al pubblico molto basso. Le spese di spedizione sono gratuite e incluse; il telefono arriva nella configurazione con 8+128 GB e con la ricarica SUPERVOOC da 80W.

