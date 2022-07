OnePlus 9: un'ammiraglia al prezzo di un mediogamma (-218€)

Oggi ci siamo imbattuti in un’offerta davvero strepitosa. Se volete cambiare telefono e state cercando un modello di ultima generazione, potentissimo ma con un design accattivante, con un’estetica minima ed elegante ma non volete spendere troppo, abbiamo la soluzione che faccia vostra. Stiamo parlando di OnePlus 9 5G a 511,19€, con uno sconto immediato di circa 218 € pari al 29% in meno sul prezzo di listino.

Capite bene che questa è una festa davvero eccezionale per un’ammiraglia di ultima generazione e che dispone anche di numerosi vantaggi per l’acquisto. Se lo comprate oggi lo potrete pagare in comode rate con il servizio di Credit line ma potrete anche avere altri vantaggi, come l’assistenza clienti attiva tutti i giorni (anche la domenica 20 festivi) per ben due anni e le spedizioni gratuite incluse nel prezzo. Inoltre, dormirete sonni tranquilli con le transazioni sicure di Amazon.

OnePlus 9 5G: un prodotto super interessante

Il sistema operativo e Android, aggiornatissimo all’ultima versione mentre il processore è lo Snapdragon 888 con modem 5G. Questo chip è in grado di garantire performance comuni che sia durante il gaming che durante le operazioni quotidiane o perché no, anche nell’uso social e più classico del termine. Ci sono altoparlanti dual stereo che eliminano il rumore di fondo grazie alla tecnologia Dolby Atmos.

È presente la porta USB di tipo C3. Uno con il supporto di auricolari standard e c’è anche il vano per la doppia Sim. Lo schermo poi è davvero eccezionale: parliamo di un pannello da 6,55“ AMOLED con risoluzione full HD+. Anche la batteria assicura performance degno di nota grazie all’accumulatore da 4500 mAh con ricarica rapida al seguito.

Li potrete anche divertire realizzare scatti davvero fantastici grazie alla fotocamera principale da 48 megapixel e il software è sviluppato in collaborazione con Hasselblad.

A 511,19€ questo è lo smartphone da comprare oggi; parliamo di un Best Buy senza paragoni che costa quanto un medio gamma ma a tutto quello che si può avere nella fascia alta del mercato della telefonia mobile. OnePlus 9 5G è Oggi disponibile può essere a casa vostra già domani se lo ordinate entro pochissime ore; siete veloci perché è un’offerta da non lasciarsi sfuggire.

