OnePlus 9 Pro: PAZZIA Amazon, minimo storico assoluto (-370€)

C’è un’offerta mai vista su Amazon ed è su uno smartphone di primissima qualità. Parliamo di OnePlus 9 Pro 5G che oggi può essere tuo con uno sconto di addirittura 370 euro sul prezzo ufficiale. Ti consigliamo di sbrigarti perché andrà a ruba dato che la disponibilità immediata ti permetterebbe di riceverlo già domani.

OnePlus 9 Pro 5G: una bestia di smartphone ad un prezzo mostruoso

OnePlus 9 Pro 5G è dotato di un fantastico display da 6.7 pollici di tipo Smart AMOLED con tecnologia LTPO che consente un consumo di energia ridotto di oltre il 50% pur mantenendo un’esperienza visiva di alto livello grazie alla frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Sulla parte posteriore trova posto una fotocamera principale da 48 megapixel, insieme ad una ultra-grandangolare da 50 megapixel, telephoto e Monochrome: parliamo di una fotocamera sviluppata in collaborazione esclusiva con Hasselblade per fornirti funzioni rivoluzionarie, come la calibrazione colore naturale.

Oltre a questo puoi registrare video in 8k + 4k a 120 FPS e slow-motion: il tutto mentre sfrutti una potente batteria da 4500mAh che si ricarica dall’1 al 70% in appena 30 minuti grazie alla tecnologia wireless proprietaria OnePlus.

Con processore Qualcomm Snapdragon 888 5G che ti garantisce prestazioni elevate e un’efficienza energetica da urlo, capisci come OnePlus 9 Pro 5G a questo prezzo non può assolutamente essere ignorato. Approfitta subito dello sconto di ben 370 euro e fallo tuo adesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.