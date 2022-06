OnePlus 9 PRO 5G: un'occasione di smartphone, Alexa integrata

Un vero prezzone quello di Amazon per il OnePlus 9 Pro 5G che puoi acquistare con un ribasso che supera i cento euro. Se sei in cerca di uno smartphone Android di prima qualità che altro dirti se non di prendere questo in considerazione.

Specifiche tecniche di tutto rispetto e prestazioni ultra veloci: averlo in mano è un vero spasso. Se ti colleghi ora lo porti a casa con 752,99€ e conta che puoi pagarlo sia con finanziamento a Tasso Zero sia con le 12 rate di Amazon senza interessi.

Le spedizioni? Completamente gratuite quindi non fartelo ripetere una seconda volta.

OnePlus 9 Pro 5G: tutto quello che devi sapere su questo smartphone

Solo l’estetica ti ammalia a prima vista, si può dire senza peli sulla lingua che OnePlus 9 Pro 5G è uno smartphone che merita tanto. Con display ultra ampio e prestazioni che ti fanno sognare, per un utilizzo quotidiano e per puntare anche a di più è totalmente valido.

Conta che lo utilizzi per social, applicazioni, gaming mobile e persino streaming senza ripensamenti. Anche in multitasking funziona veloce come un fulmine e non ti delude mai.

Punto forte ovviamente il comparto fotografico con obbiettivo principale da 50 megapixel per scattare fotografie perfette in qualsiasi situazione, anche al buio. E i video? 4K assicurato per stabilità e qualità eccezionali. Poi che te lo dico a fare, anche i selfie sono di una qualità superiore.

Non manca Amazon Alexa integrata per avere un assistente perfetto sotto ogni punto di vista e una batteria che ti porta al giorno dopo. La ricarica rapida in 30 minuti ti riporta al 70% di autonomia.

Un vero gioiellino questo OnePlus 9 PRO 5G, acquistalo subito su Amazon con soli 752,99€ e pagalo un po’ come vuoi. Le spedizioni sono gratuite e rapide in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.