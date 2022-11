OnePlus 9 Pro 5G: un prezzo così NON si era mai visto prima

Il top di gamma di casa OnePlus del 2021 si trova oggi ad un prezzo veramente speciale; OnePlus 9 Pro 5G infatti, costa solo 497,57€ con spese di spedizione incluse nel prezzo… ma le sorprese non finiscono qui. C’è anche lo sconto del 10% applicabile al carrello al momento del checkout. Insomma, questa ammiraglia vi costerà pochissimo, molto meno dei tanti midrange presenti in commercio. Vi conviene approfittarne perché non sappiamo quanto rimarrà a questo prezzo.

Fra le altre cose, segnaliamo che si può usufruire della possibilità di reso gratuito entro il 31 gennaio 2023, della possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis, ma non solo. C’è la garanzia di due anni sul device e questo significa che per qualsiasi problematica vi basterà chiamare gli operatori esperti per avere tutto il supporto necessario. Rispondono tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, anche nei festivi.

OnePlus 9 Pro 5G: un’ammiraglia incredibile ad un prezzo pazzesco

Partiamo subito dalla disamina delle sue caratteristiche tecniche. Lo smartphone è, in primo luogo, bellissimo. Presenta uno schermo da 6,7 pollici QuadHD+ con refresh rate da 120 Hz, Fluid AMOLED con Gorilla Glass a protezione del tutto e tecnologia Adaptive Sync. Sotto la scocca batte un cuore Qualcomm Snapdragon 888 con modem 5G incorporato, RAM di tipo LPDDR5 da 8 GB e memoria interna da 128 GB. Fra le altre cose troviamo anche speaker stereo con Dolby Atmos, skin OxygenOS su Android 11, WiFi 6, batteria da 4500 mAh con fast charge via cavo da 65W e wireless da 50W.

Capite bene che è un top di gamma in tutto e per tutto, con ottiche premium sviluppate congiuntamente con Hasselblad, il noto produttore di fotocamere. A questo prezzo (497,57€ con uno sconto aggiuntivo del 10%) è imperdibile. Vi invitiamo ad approfittarne prima che terminino le scorte. Ci sono solo dieci unità disponibili; siate veloci.

