OnePlus 9 Pro 5G: top di gamma da prendere al volo (solo 359€)

Oggi vi parleremo di uno smartphone di punta Android veramente eccezionale; si chiama OnePlus 9 Pro 5G ed è il top di gamma del colosso cinese di Pete Lau. Il dispositivo è stato annunciato due anni fa, nel mese di marzo 2021, ma ancora oggi si propone come una delle migliori soluzioni per chi cerca un device di punta dal costo contenuto e dalle altissime prestazioni. Non di meno, è un ottimo terminale con cui scattare fotografie al top, realizzare video di qualità cinematografica e molto altro ancora. Pensate che lo potrete portare a casa con un prezzo irrisorio: grazie agli sconti folli di Amazon infatti, sarà vostro con soli 359,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire: il modello in questione ha ben 8 GB di RAM, 128 GB di memoria ed è in colorazione Arctic Sky. Viene venduto e spedito dal noto portale di e-commerce americano, pertanto avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi.

OnePlus 9 Pro 5G: tanti motivi per acquistarlo

Il device di OnePlus è anche un cameraphone di alto profilo, dotato di uno schermo da oltre 6,7″ con risoluzione elevatissima e con tanta tecnologia al seguito. Ciò che stupisce però, è la batteria che capiente che si ricarica in un lampo con la Warp Charge, il sistema di ricarica rapido del costruttore. Il processore di punta è l’ottimo Snapdragon 888 che conosciamo benissimo. coadiuvato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna. Il comparto fotografico poi, è di pregio: ci sono tanti sensori a bordo che girano video in 4K e consentono di scatenare la propria creatività con estrema semplicità.

Viene venduto e spedito da Amazon, godrete della consegna celere e immediata, oltre che gratuita e garantita. Non lasciatevelo sfuggire; al prezzo di 359,00€ questo è un best buy senza compromessi e senza rivali. Costa quanto un midrange ma è un top; fate presto, dunque.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.